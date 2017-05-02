Предсказуемая монополия на рынке «ГЛОНАСС» в Приморье: куда смотрит УФАС?

Владивосток, , 04:42 — REGNUM Возникновение монополии на рынке «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморском крае предсказывалась ещё в декабре 2016 года. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил автоюрист Александр Огневский, по словам которого, в регионе как не было, так и нет стратегического планирования. Гражданам, которые купили оборудование по завышенной цене, специалист посоветовал обращаться в УФАС и прокуратуру.

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Во вторник, 2 мая, губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил о перекосах и спекуляциях на рынке «ГЛОНАСС» в условиях дефицита систем вызова экстренных служб. В регионе модули устанавливают 15 компаний, а право продавать устройства есть всего у 2 предприятий.

«Уполномоченные агенты злоупотребляют доминирующим положением в условиях временного дефицита оборудования. Монополия недопустима, нормальный рынок сформируется только в условиях честной конкуренции. Принято решение увеличить количество компаний-дистрибьюторов в Приморье», — прокомментировал глава края.

«Уполномоченные представители АО «ГЛОНАСС» обязаны вести себя справедливо и корректно, мы будем держать эту ситуацию на контроле», — добавил временный гендиректор «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

В настоящее время «ГЛОНАСС» проводит проверку деятельности своих представителей в Приморском крае: от агентов потребовали предоставить отчёты о продажах, акты приёмки, реестры записи на заключение договоров.

«Возникла типичная российская рыночная ситуация, когда спрос большой, а поставщиков услуг или товаров мало. Хотелось бы обратить внимание на то, что существует структура ФАС, она должна принять полный комплекс мер, чтобы противостоять ограничению конкуренции», — обозначил автоюрис Александр Огневский.

«Такая ситуация предсказывалась ещё в декабре 2016 года и январе 2017 года, — добавил специалист. — Было совершенно понятно, что всё покатится по таким рельсам. Эти вещи надо было спрогнозировать, а не хлопать глазами сейчас и не говорить, как всё плохо получилось. Это показатель того, что стратегического планирования в Приморском крае не было и нет. Мы бьём по хвостам, всё время реагируем на возникшую острую ситуацию, но мы не можем её предвосхитить. Нет серьёзных аналитиков, которые могли бы это учесть».

Автоюрист посоветовал гражданам, которые купили оборудование по завышенной цене, обратиться в УФАС и прокуратуру.

«Когда начнутся реальные меры реагирования, цена снизится до приемлемых высот», — отметил Огневский.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение об обязательном оснащении всех транспортных средств, выпускаемых в обращение на территории стран ЕАЭС, модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» вступило в силу с 1 января 2017 года. К середине февраля на таможенных складах во Владивостоке застряло около 1,5 тыс. иномарок. И только в первых числах апреля началась установка модулей «ГЛОНАСС» на подержанные иномарки. Установка системы, согласно официальным данным, обходится автолюбителям более чем в 27 тыс. рублей.