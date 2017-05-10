Вашингтон, 10 мая, 2017, 06:29 — ИА Регнум. Сообщается, что переговоры сторон пройдут в Овальном кабинете, начало встречи запланировано на 10:30 (17:30 мск). Представители двух стран намерены обсудить все необходимые вопросы наедине, без присутствия журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники распространило информацию о вероятной встрече представителей двух стран. Основной темой переговоров, как ожидается, станет ситуация в Сирии и предложение России по стабилизации ситуации в стране.

Напомним, глава российского МИД прибыл в Вашингтон для встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Ранее, 12 апреля, Тиллерсон посетил Москву, где после встречи с Сергеем Лавровым его принял президент РФ Владимир Путин.