Москва, 9 мая, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертный полк» в Москве собрав 850 тысяч участников. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин с портретом отца во время акции «Бессмертный полк»

На Красной площади к шествию присоединился президент РФ Владимир Путин. Как и прошлые годы, российский лидер нес портрет своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина, который получил тяжелое ранение в ноябре 1941 года в боях за Ленинград.