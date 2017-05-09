В шествии «Бессмертного полка» в Москве приняли участие 850 тысяч человек
Москва, 9 мая, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертный полк» в Москве собрав 850 тысяч участников. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Акция «Бессмертный полк» в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин с портретом отца во время акции «Бессмертный полк»
На Красной площади к шествию присоединился президент РФ Владимир Путин. Как и прошлые годы, российский лидер нес портрет своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина, который получил тяжелое ранение в ноябре 1941 года в боях за Ленинград.