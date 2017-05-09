Вильнюс, 9 мая, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Литовские официальные власти сегодня, 9 мая, ожидаемо никак не отмечали День Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Литовские дипломаты в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде 8 мая почтили память жертв Второй мировой войны. При этом посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас публично объявил, что на парад Победы в Москве приходить не собирается.

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Литовские дипломаты накануне возложили венок, украшенный литовским флагом, и минутой молчания почтили память жертв Второй мировой войны. По словам Мотузаса, такой шаг является «знаком солидарности с русским народом, который сильно пострадал от войны».

Генеральный консул Литвы в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис вместе с другими дипломатами 8 мая почтил память жертв Второй мировой войны на Пискаревском мемориальном кладбище.

Венок, украшенный литовским флагом, был возложен на кладбище, где похоронено почти полмиллиона жертв Ленинградской блокады и защитников города.

Дипломаты генерального консульства Литвы в Калининграде возложили цветы у мемориала 1200 гвардейцев — памятника воинам, погибшим при штурме Кенигсберга в 1945 году. Минутой молчания была почтена память всех жертв Второй мировой войны — военных и мирных граждан, отдавших жизни в борьбе с нацизмом.

В свою очередь премьер Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 9 мая, поздравил жителей Литвы лишь с «Днем Европы», к которому в Литве пытаются приучить население.

«Уже более 10 лет мы живем в Евросоюзе. Мы не должны забывать, что для нас значит Европа. Это в первую очередь гарант мира, безопасности, прогресса и современности. Мы можем свободно путешествовать и торговать, для нашей молодежи открылись прекрасные возможности учиться в лучших университетах Европы, ЕС через свои фонды значительно способствует развитию экономики нашего государства, повышению безопасности и лелеянию европейских ценностей», — отметил премьер, не упоминая, кто Европу освобождал от нацизма.

Тем временем тысячи людей собрались на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, чтобы отметить годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По данным полиции, возле входа на кладбище с самого утра собралось как минимум 500 человек, у многих на груди были прикреплены георгиевские ленточки. Люди под звуки военного марша несли красные гвоздики и венки, которые возложили у памятника жертвам войны.

В мероприятии приняли участие послы России и Белоруссии в Литве Александр Удальцов и Александр Король, представители политических партий, представляющих нацменьшинства в Литве.

Среди собравшихся были и люди старшего возраста, и ученики.

Группа молодых людей держала флаг «Да здравствует победа над фашизмом», в углу которого был виден советский флаг Литвы, только без советских серпа и молота — в Литве советские символы официально запрещены законом, а за их демонстрацию предусмотрена административная ответственность.

К собравшимся обратился посол России Александр Удальцов. Он сожалел, что на Западе во время опросов молодежь часто указывает, что во Второй мировой войне победили США, Великобритания, и только незначительное число жителей упоминает СССР.

«Но мы ведь с вами знаем, кто победил. И никто никогда не заставит нас думать иначе», — сказал посол.

«Мы с вами не можем не заметить, что сегодня немало людей хотят позвенеть оружием, попугать нас, заставить нас делать то, что мы никогда не будем делать, заставить нас поменять мнение о том, что мы пережили во Второй мировой войне. Поэтому нужно, как говорится, держать порох сухим, бороться за мир», — добавил он.

Поздравляя ветеранов войны, посол Белоруссии Александр Король рассказал, что сам потерял на войне своего дедушку, других близких людей. Он отметил, что «нельзя забывать, что произошло, и нужно правильно оценивать нынешние события».

«Сегодня у наших границ также разгораются искры войны. Они приблизились так близко, как никогда за последние 72 года в Европе и бывшем СССР. Поэтому наша задача сегодня — именно сохранить мир, спокойствие, независимость и будущее для своих детей и внуков. Пропаганда существует, но наш рассудок трезв, мы понимаем, что обязаны сделать в этой жизни, чтобы не допустить того, что случилось, не допустить, чтобы люди погибали в мирное время, недалеко от наших границ», — сказал Король.

Полиция не зафиксировала никаких нарушений, однако к вечеру поток людей не уменьшился, а после 18 часов (местное время совпадает с московским) ожидается вторая волна — люди после работы придут почтить память павших.

Пока полиция не фиксирует нарушения, их обнаружили пограничники. Служба охраны госграницы сообщила, что пограничники в Панемунском пункте пограничного контроля проверили направлявшийся в Калининград автомобиль Toyota Carina с латвийскими регистрационными номерами.

Документы транспортного средства и 43-летнего водителя — гражданина Латвии — были безупречны, но пограничники обратили внимание на наклейки на задних боковых окнах автомобиля. На них был изображен танк и запрещенная в Литве советская символика — пятиконечная красная звезда, серп и молот.

Пограничники велели водителю снять с окон наклейки. Пограничники информировали о случившемся сотрудников полиции. Водитель должен прибыть в Пагегяйский комиссариат полиции, ему грозит штраф в размере от 150 до 300 евро.

После того как гражданин Латвии снял с автомобиля наклейки с запрещенной символикой и были выполнены все процедуры проверки, ему было позволено дальше ехать в Калининград.