Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Портреты героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла родом изо всех уголков Советского Союза пронесли сегодня, 9 мая, их родные по Невскому проспекту Санкт-Петербурга.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Петербурге

Акция «Бессмертный полк», запланированная на 15:00, началась немного раньше намеченного. Колонна с криками «Ура!», эхом отдающимися на петербургских улицах, двинулась в сторону Дворцовой площади.

Корреспондент ИА REGNUM побеседовал с участниками акции, выяснив, что почти для всех шествие стало семейной традицией, и с каждым годом в руках у людей появляется больше портретов — петербуржцы пытаются побольше узнать о своих корнях.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Петербурге

Василий Георгиевич Савичев, будучи родом из Новгородской области, участвовал в Параде Победы 1945 года на Красной площади, и благодаря этому познакомился с будущей женой, москвичкой Лидой.

«Встретил он маму в московском трамвае. Прожили всю жизнь вместе. Она еще жива, ей 91 год, на парады уже, конечно, не ходит», — говорит петербурженка Ирина Выглай, которая привела на Невский своих детей и внуков.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Петербурге

19-летний Василий Савичев на фронт ушел добровольцем в 1942 году, участвовал в Сталинградской битве, Курской битве, битве за Днепр, освобождал Венгрию, закончил войну в Югославии. Награжден медалями «За отвагу» и орденом Боевого Красного Знамени. После окончания войны выучился на геолога и проработал по специальности всю жизнь, открыв месторождение на Кольском полуострове. «В честь него и назвали месторождение редких минералов Васин-Мыльк», — говорит Ирина.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Петербурге

Ее муж Анатолий держит другой портрет — своего родственника, генерала-майора артиллерии Ивана Мироновича Пядусова, родившегося еще в Российской империи, в Могилевской губернии в 1901 году. Он был начальником артиллерии 67-й армии при прорыве блокады Ленинграда. «Наш родственник, незаслуженно забытый в одно время, но сегодня о нем уже больше пишут, книга недавно вышла», — рассказал Анатолий Выглай.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Петербурге

Семья участвует в акции «Бессмертный полк» уже не первый год, и у родных героев Великой Отечественной не хватает слов, чтобы описать свои чувства. «Такое мероприятие, такой момент, с дрожью его осознаешь», — говорит Анатолий.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Петербурге

Новоиспеченные петербурженки Елена и Аня — мама и дочь — недавно переехали в город на Неве из Владимира и впервые участвуют в «Бессмертном полке» Петербурга. Ранее выходили на акции в родном городе. Аня несет портрет своего деда, Виктора Владимировича Евсикова.

«Он был награжден за то, что провел какую-то сложную военную операцию, будучи снайпером. В этой операции он убил 12 фашистов. Где именно это происходило, неизвестно, возможно, операция была засекречена», — поделилась Аня. Информацию родные Виктора Евсикова искали с помощью общества «Мемориал».

Виктора Евсикова, родом из Орла, призвали в армию в 1941 году в 19-летнем возрасте. Прошел всю Великую Отечественную, дошел до Берлина.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Петербурге

А вот Борис Иванович Мамаев с Алтая до германской столицы не дошел, погиб в 1942 году. Он был комиссаром разведдивизиона Алтайской кавалерийской дивизии, на войну попал уже в зрелом возрасте, в 39 лет. К тому времени у него было уже пятеро детей.

«Знаем про него не так много, но достаточно, чтобы сказать, что он внес существенный вклад в приближение Победы. О нем была издана книга еще в советское время, в Омской типографии. Является Героем Советского Союза», — рассказал его правнук.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Петербурге

Шествие колонн в этом году было достаточно ровным, лишь иногда на несколько мгновений «полк» вынужденно замирал. Несмотря на то, что прилегающие к Невскому проспекту улицы в целях безопасности были перекрыты тяжелой техникой, кордоны позволяли желающим постепенно присоединяться к «Бессмертному полку» по ходу движения.

Таким образом, по мере приближения к Дворцовой площади, всё больше и больше людей вливалось в колонны со всех сторон. Акция завершилась на Дворцовой площади праздничным концертом.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Петербурге

В праздничном шествии вместе с горожанами приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, члены городского правительства. Губернатор нес портрет младшего брата деда — гвардии лейтенанта Георгия Сергеевича Полтавченко, сообщила пресс-служба Смольного.