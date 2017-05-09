Волгоград, 9 мая, 2017, 17:11 — ИА Регнум. 9 мая. Волгоград. Легендарный Дом Павлова. Именно отсюда в полдень, выстроившись в одну единую колонну, жители и гости города-героя с портретами родственников-фронтовиков начали свое шествие до подножия монумента «Родина-Мать зовет!» на Мамаевом кургане. Возглавили колонну «Бессмертного полка» юнармейцы и волонтеры.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM И радость, и печаль

Эмилия Никитенко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

С каждым годом число участников акции «Бессмертный полк» растет, шествия проходят не только в крупных городах, но и районных центрах, селах и хуторах. Традиция стала по-настоящему народной: дети, внуки и правнуки солдат и офицеров Советской армии, тружеников тыла, узников концлагерей восстанавливают архивные и семейные фотографии, чтобы встать в единый строй «Бессмертного полка».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Прижимая к груди

В 2017 году акция собрала более 50 тыс. человек. Годом ранее на улицы города с фотографиями своих близких, защищавших Родину в Великую Отечественную войну, вышли 48 тыс. человек. Всего же в регионе к ней присоединились более 120 тысяч человек».

Нескончаемой рекой без конца и края шла многотысячная колонна по главной улице города. Военные песни звучали отовсюду, громкие крики «Ура!» подхватывали все участники шествия.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM День Победы

Волгоградец Владимир Ефимов принес фотографию своего деда Кочкина Ивана Петровича, ветерана Великой Отечественной войны.

«Глядя на молодежь, гордо несущую портреты своих героических родственников, становится понятно, что память о Великой Отечественной войне будет жить вечно, передаваясь из поколения в поколение», — отметил он.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM 9 мая

С двумя портретами своих дедов прошел в рядах «Бессмертного полка» и Сергей Федюшкин. Коновалов Илларион Ефремович и Федюшкин Леонтий Иосифович погибли на поле боя в 1941—1942 годах, но память о них жива.

«В праздник 9 мая мы возлагаем цветы к воинским памятникам, мемориалам и сердечно благодарим наших ветеранов за великую Победу, чистое небо, свободу и независимость Родины. Вот уже много лет они и их погибшие товарищи — наш «Бессмертный полк», который стоит на страже мира и труда! Для нас они навсегда останутся героями России, которыми мы гордимся и память о подвиге которых не померкнет в веках!», — сказал он.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Воспоминания

«В этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 50 тысяч человек, желающих почтить память павших героев, — отметил руководитель волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Бессмертный полк России» Ярослав Князев. — Маршрут шествия остался неизменным, усилилось музыкальное сопровождение колонны, стало больше волонтеров».

Шествие завершилось у пантеона. Финалом стало исполнение песни «День Победы».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM И хлынула река людей

И погода в этот праздничный день как будто чувствовала настроение людей. То скорбь и грусть участников праздника отражались в пасмурном небе, то ветер разгонял тучи, и радость этого победного дня проливалась сквозь них ярким солнечным лучом. А когда шествие завершилось, небо пролилось дождем, как слезами то тем, кто не вернулся с полей сражений.