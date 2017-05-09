Кишинёв, 9 мая, 2017, 16:36 — ИА Регнум. 9 мая в столице Молдавии Кишиневе состоялись несколько торжественных маршей, посвященных Дню Победы, в которых в общей сложности приняли участие более 100 тыс. человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, один из них был организован общественным советом «За свободную Родину!», объединяющим левые оппозиционные партии и организации, другой — пропрезидентской Партией социалистов, а третий — правящей Демпартией.

День Победы в Кишиневе

Участники совета «За свободную Родину!» собрались на центральной площади, развернули гигантскую копию Знамени Победы, после чего двинулись колонной к Мемориалу «Вечность». Социалисты прошли тем же маршрутом, но отдельно от оппозиционеров и на час позже. В обеих колоннах люди несли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, однако провести единую акцию «Бессмертный полк» в Кишиневе в этом году не удалось из-за того, что организаторы двух маршей не смогли договориться между собой.

Демократы во главе с лидером Владимиром Плахотнюком проделали обратный маршрут: собрались у Мемориала, после чего двинулись маршем к центральной площади, где состоялся митинг и концерт. Плахотнюк заявил, что Молдавия в этот день празднует «двойной праздник ‑ и День Европы, и День Победы». Он призвал граждан к «взаимной толерантности» и объединению вокруг европейских ценностей.

Президент Молдавии Игорь Додон отмечал 9 Мая в Москве. По приглашению российского президента Владимира Путина он принял участие в торжественном параде, посвященном Дню Победы, а также в возложении венков к Могиле неизвестного солдата и цветов на плиты с именами городов-героев в Александровском саду. Молдавские СМИ обратили внимание, что на протяжении всей церемонии Додон находился по правую руку от Путина, а в ходе возложения цветов прозвучал и гимн Молдавии.

«Впервые за последние 15 лет молдавский президент участвует в мероприятиях по случаю Дня Победы в российской столице на столь высоком уровне. Благодарю Владимира Владимировича за это приглашение и за возможность воочию увидеть самое зрелищное ежегодное мероприятие по случаю Дня Победы во всем мире. Одновременно слежу за тем, как проходит Марш Победы в нашей республике. Рад и горд, что в этом году, как всегда, в нем принимают участие десятки тысяч граждан со всей республики. Никому и никогда не удастся стереть из нашей памяти этот священный день!» — написал на своей странице в Facebook Додон.

«Горжусь, что здесь, у Кремлёвской стены прозвучал гимн Республики Молдова. Горжусь, что наша страна приняла самое активное участие в достижении нашей общей Победы», — добавил молдавский президент.

В свою очередь премьер-министр Молдавии Павел Филип встретил День Победы в Чехии, где он находится с рабочим визитом. В своем обращении он, как и Плахотнюк, завил, что Молдавия 9 мая отмечает «двойной праздник, и это делает ее сильнее». «Именно сегодня, когда мы вспоминаем трагедию войны, потерянные человеческие жизни и последствия кровавых конфликтов, мы должны понимать, что для развития Молдавия нуждается в мире, благополучии и уверенности в завтрашнем дне. Сегодня мы отмечаем и День Европы. Этот день приобретает все большее значение для нашей страны. Ценности, продвигаемые ЕС, обеспечивают мир и процветание в регионе, поэтому я думаю, что 9 мая должен стать днем, который нас объединяет во имя лучшего будущего», — написал премьер.

Он поблагодарил ветеранов за проявленное мужество, за «жертвы, принесенные для того, чтобы чтобы дать новым поколениям возможность расти в мире, под ясным небом и с надеждой на будущее». «Теперь наша очередь, граждан Республики Молдова, работать для достижения европейской интеграции Молдовы», — подвел итог Филип.

Напомним, парламент Молдавии 28 апреля утвердил сразу в двух чтениях поправки в законодательство предполагающие, что 9 мая в республике будет официально отмечаться «День Европы». Таким образом, «День Европы» в Молдавии будет официально отмечаться одновременно с Днем Победы. До сих пор 9 мая в Молдавии официально отмечался День Победы. «День Европы» был неофициальным праздником, а мероприятия по этому поводу проводились в другие числа мая. Президент Игорь Додон пообещал не допустить переименования Дня Победы в Молдавии, однако 5 мая соответствующее постановление парламента было опубликовано в «Официальном мониторе» и вступило в силу.