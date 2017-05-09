Андрей Выползов ИА REGNUM Девушки-курсантки в снежном вихре

Андрей Выползов ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Калининграду

Калининград, 9 мая, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Всего в военном параде участвовали свыше 1500 человек. Пионерами в праздничном шествии стали парадные коробки юнармейцев. Также калининградцы впервые увидели пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», недавно поступившие на вооружение Балтфлота.

Впрочем, я заметил ещё одно новшество: с трибун для почётных гостей смотрел на нас, журналистов, портрет Иосифа Сталина. Его принёс труженик тыла Иван Фёдорович Кальный. Находясь в оккупации на Украине, он, 12-летний мальчишка, вместе с младшим братом топором рубил телефонные провода немецко-фашистских захватчиков. Если бы поймали, то расстреляли немедленно, говорит дедушка.

Андрей Выползов ИА REGNUM Труженик тыла Иван Кальный с портретом Сталина

«Сам я родом из Полтавской области, — продолжает калининградец. — Когда пришли немцы, то они стали угонять людей с нашей деревни. Детей отдельно, мужчин отдельно, женщин отдельно. Мы — ребятишки — в лесах прятались. Потом фашистский снайпер мою мать убил. Когда нас освободили и вернулись в деревню, то увидели, что из 70 домов целых осталось только семь. Всё немец сжёг. А от матери только руку и ногу нашли. Она — убитая — так и сгорела во дворе…»

«Сталин — главный победитель войны. Герой мира. Не страны, а мира. А его обезличили», — итожит Иван Кальный, сжимая древко с портретом генералиссимуса.

Андрей Выползов ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Калининграду

Уже во время шествия «Бессмертного полка» я увидел ещё один портрет Сталина, с надписью «Сыновей послал воевать за Родину, а не в Англию!».

Традиционно калининградский парад Победы посещает делегация из Польши. Сегодня из соседней республики прибыло семь человек, но поляки говорят, что желающих было больше, но с российскими визами творится какая-то беда. «Нам визы в Россию дали всего на три дня, ещё и ни по разу в российское консульство ходили. То печать не та, то приглашение не то», — рассказывает Ядвига Молдыш из ольштынского отделения Союза военнослужащих Войска Польского.

Андрей Выползов ИА REGNUM Польский журналист Ежи Пантак

Вместе с бывшими польскими военными приехал журналист из Ольштына Ежи Пантак. По его словам, в последний раз он видел парад Победы в Калининграде лет десять назад.

— Ну как, изменился парад? — спрашиваю.

Секунду подумав, он выдаёт: «Да. Тогда не было С-400!»

Ежи Пантак впервые увидел и «Бессмертный полк», стеной вышедший с улицы имени очень хорошо известного полякам Ивана Черняховского на площадь Победы. «Первый раз вижу такое! — признался мне ольштынский журналист. — Аж сердце дрогнуло».

Польский коллега рассказал свою семейную историю о герое войны с немецко-фашистскими оккупантами:

«Мой тесть служил во 2-й армии Войска Польского. В апреле 1945 года близ Дрездена была битва под Будышиным. Битва страшная: германцы направили танковые группы, а наши — только пехотинцы. Вскоре моим родным пришла похоронка, а через год солдат стучит в двери! Оказалось, раненым, без сознания он остался лежать на поле боя, и его записали в потери. А уже после битвы шли санитары — русские девушки, проверили — живой. Так он оказался в советском госпитале, где его «отреставрировали».

Андрей Выползов ИА REGNUM Внучка Героя Советского Союза Филимона Земляных

К нам присоединяется калининградка Людмила Казанцева с портретом своего деда Филимона Земляных со звездой Героя Советского Союза.

«Его судьба — необыкновенная, — рассказывает Казанцева. — Он был обычным шофёром артполка, дошёл до Прибалтики. И вот в 1944 году в Латвии немцы контратаковали наших. Когда мой дед увидел, что расчёт одного орудия выбыл из строя, то сам встал к пушке и подбил два танка. Затем он сумел погрузить раненых бойцов в машину и вывезти из-под обстрела. А через четыре дня мой дед вновь заменил собой выбывшего из строя наводчика и подбил ещё три немецких танка. За это ему дали звание Героя Советского Союза!»

…Несмотря на совсем не майскую погоду, в шествии «Бессмертного полка» приняло участие более 20 тысяч человек. Калининградцев напутствовал епископ Балтийский Серафим, к которому из демонстрации то и дело выбегали прихожане получить благословение.

Андрей Выползов ИА REGNUM Епископ Балтийский Серафим благословляет одну из участниц «Бессмертного полка»

Колонна более часа шла к монументу 1200 гвардейцам — первому памятнику на земле, воспевшему подвиг советского солдата в борьбе с фашизмом.

С Днём Победы, калининградцы!