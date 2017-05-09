Тбилиси, 9 мая, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках визита в США 8 мая встретился с вице-президентом страны Майком Пенсом, по приглашению которого и проходит его нынешний визит в Вашингтон.

Eucom.mil Флаги Грузии и США

По информации пресс-службы правительства Грузии, темой беседы был широкий спектр стратегических взаимоотношений между двумя странами. Делегация Грузии получила от вице-президента Пенса гарантию, что США будут углублять стратегическое партнерство с Грузией по всем направлениям, в том числе в сферах обороны и безопасности, экономики и торговли, культуры и развития демократических институтов.

Вице-президент положительно оценил реформы, проводимые правительством Георгия Квирикашвили, и еще раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, особенно подчеркнув поддержку процессов европейской и евроатлантической интеграции страны.

На встрече также обсуждались региональные вызовы, вопросы глобальной безопасности и значение стабильности и безопасности Грузии для всего региона.

Стороны договорились и дальше продолжать активное сотрудничество в различных сферах.