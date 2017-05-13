«КомМиссия 2017» начинает принимать гостей
Москва, 13 мая, 2017, 14:20 — ИА Регнум. 13 мая в Москве пройдет неформальное открытие фестиваля рисованных историй «КомМиссия», которое будет ознаменовано началом работы выставки «Комикс Андеграунд» в Зверевском центре современного искусства. Кроме того, здесь же пройдет пре-пати комиксистов и их друзей.
Крупнейший фестиваль комиксов в России пройдет уже в шестнадцатый раз и отличается своей многозональностью: в программе задействовано десять площадок. Участники фестиваля смогут не только посетить многочисленные выставки рисованных историй из разных уголков мира, но и лично пообщаться с мастерами девятого искусства. Среди почетных гостей испанский комиксист Мигель Бриева, американский сценарист и художник Алекс Симмонс, армянский художник-комиксист Тигран Мангасарян и др.
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Главной частью фестиваля является конкурс, на котором каждый желающий может попробовать силы и представить зрителям свою рисованную историю. Работы заранее публикуются на сайте «КомМиссии», среди которых путем народного голосования выбираются лучшие. На закрытии фестиваля состоится награждение победителей.
ИА REGNUM представляет официальную программу фестиваля:
13 мая, пятница, 20:00 18+
Зверевский ЦСИ, ст.м. «Бауманская»
Неформальное открытие выставки «Комикс Андеграунд»
Пре-пати комиксистов, их друзей и незнакомых ценителей
15 мая, понедельник, с 17:00 0+
Российская государственная библиотека искусств
ст.м. «Охотный ряд»
Открытие выставки «Искусство отражать»
16 мая, вторник, 19:00 12+
Музей Москвы
ст.м. «Парк культуры»
Открытие выставки «Московские гости: комиксы из Бельгии, Армении и США»
16 мая, вторник, 19:00 12+
Библиотека №180 Юго-Запада Москвы
ст. м. «Беляево»
Открытие выставки «Я — слон!» Лены Ужиновой и Владимира Рудака.
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17 мая, среда
Российская государственная библиотека для молодежи
ст.м. «Преображенская площадь»
11:00 — 17:00 Конференция исследователей комиксов «Изотекст»
18:00 Торжественное открытие фестиваля
18 мая, четверг, с 16:00 до 20:30 0+
Библиотека иностранной литературы, Франкотека
ст.м. «Таганская»
День Bande Dessinée во Франкотеке
18 мая, четверг, 18:00 12+
Культурный центр Библиотеки им. А.П. Чехова
ст.м. «Чеховская»
Открытие выставки «Современный чешский комикс»
18 мая, четверг, 20:00 18+
ЦТИ «Фабрика»
ст.м. «Бауманская»
Концерт-фуршет-открытие проекта «Комиксы и граффити»
20 мая, суббота
РГБМ (Российская государственная библиотека для молодёжи)
ст. метро «Преображенская площадь»,
ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1
17:00−23:00 АЛЛЕЯ АВТОРОВ 16+в арт-клубе «Гарцующий Дредноут» (м. Марксистская)
21 мая, воскресенье, с 11:00 до 20:00 12+
Российская государственная библиотека для молодежи ст.м. «Преображенская площадь»
|21 мая, воскресенье
|Малый зал
|Конференц-зал
|12:00
|Японские города спиртовыми маркерами. Мастер-класс от Artmarker.ru
|Алекс Симмонс (США).Творческая встреча.
|13:00
Kommissia.ru
Аллея авторов фестиваля «КомМиссия-2017»