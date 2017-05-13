Москва, 13 мая, 2017, 14:20 — ИА Регнум. 13 мая в Москве пройдет неформальное открытие фестиваля рисованных историй «КомМиссия», которое будет ознаменовано началом работы выставки «Комикс Андеграунд» в Зверевском центре современного искусства. Кроме того, здесь же пройдет пре-пати комиксистов и их друзей.

Kommissia.ru Фестиваль рисованных историй «КомМиссия»

Крупнейший фестиваль комиксов в России пройдет уже в шестнадцатый раз и отличается своей многозональностью: в программе задействовано десять площадок. Участники фестиваля смогут не только посетить многочисленные выставки рисованных историй из разных уголков мира, но и лично пообщаться с мастерами девятого искусства. Среди почетных гостей испанский комиксист Мигель Бриева, американский сценарист и художник Алекс Симмонс, армянский художник-комиксист Тигран Мангасарян и др.

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Главной частью фестиваля является конкурс, на котором каждый желающий может попробовать силы и представить зрителям свою рисованную историю. Работы заранее публикуются на сайте «КомМиссии», среди которых путем народного голосования выбираются лучшие. На закрытии фестиваля состоится награждение победителей.

ИА REGNUM представляет официальную программу фестиваля:

13 мая, пятница, 20:00 18+

Зверевский ЦСИ, ст.м. «Бауманская»

Неформальное открытие выставки «Комикс Андеграунд»

Пре-пати комиксистов, их друзей и незнакомых ценителей

Kommissia.ru «Комикс Андеграунд»

15 мая, понедельник, с 17:00 0+

Российская государственная библиотека искусств

ст.м. «Охотный ряд»

Открытие выставки «Искусство отражать»

16 мая, вторник, 19:00 12+

Музей Москвы

ст.м. «Парк культуры»

Открытие выставки «Московские гости: комиксы из Бельгии, Армении и США»

16 мая, вторник, 19:00 12+

Библиотека №180 Юго-Запада Москвы

ст. м. «Беляево»

Открытие выставки «Я — слон!» Лены Ужиновой и Владимира Рудака.

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Издательство «Бумкнига» Обложка комикса Владимира Рудака и Лены Ужиновой «Я — слон!»

17 мая, среда

Российская государственная библиотека для молодежи

ст.м. «Преображенская площадь»

11:00 — 17:00 Конференция исследователей комиксов «Изотекст»

18:00 Торжественное открытие фестиваля

18 мая, четверг, с 16:00 до 20:30 0+

Библиотека иностранной литературы, Франкотека

ст.м. «Таганская»

День Bande Dessinée во Франкотеке

18 мая, четверг, 18:00 12+

Культурный центр Библиотеки им. А.П. Чехова

ст.м. «Чеховская»

Открытие выставки «Современный чешский комикс»

Kommissia.ru «Современный чешский комикс»

18 мая, четверг, 20:00 18+

ЦТИ «Фабрика»

ст.м. «Бауманская»

Концерт-фуршет-открытие проекта «Комиксы и граффити»

20 мая, суббота

РГБМ (Российская государственная библиотека для молодёжи)

ст. метро «Преображенская площадь»,

ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1

20 мая, суббота

Презентация экологического графического проекта «Русские люди и окружающая среда» — художница Suus Agnes (Нидерланды)

Kommissia.ru Экологический графический проект “Русские люди и окружающая среда”. Художница Suus Agnes (Нидерланды)

17:00−23:00 АЛЛЕЯ АВТОРОВ 16+в арт-клубе «Гарцующий Дредноут» (м. Марксистская)

21 мая, воскресенье, с 11:00 до 20:00 12+

Российская государственная библиотека для молодежи ст.м. «Преображенская площадь»