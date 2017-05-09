Степанакерт, 9 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Продолжается переезд государственных органов власти из столицы Нагорного Карабаха (НКР) города Степанакерт в интенсивно восстанавливаемый исторический центр региона близлежащий город Шуши (Шуша). Город был почти полностью разрушен во время горячей стадии нагорного-карабахского конфликта в 1992—1994 гг. и сейчас активно строится и заселяется. Уже переехали в Шуши министерство культуры НКР и ряд других ведомств, сообщил ИА REGNUM компетентный источник в Степанакерте.

A.arpi.a Город Шуши. Нагорный Карабах. Армения

Кроме того, в Шуши открылись и действуют Музей изобразительного искусства, Музей геологии, Музей ковров, очищена от разрушений, от погодных воздействий надёжно законсервирована и восстанавливается по иранскому проекту историческая мечеть.

По информации источника ИА REGNUM, в Степанакерте обсуждается проект переноса в Шуши и парламента НКР, за которым может последовать и окончательное перенесение столицы НКР в Шуши путём объединения его со Степанакертом

Шуши (Шуша) — исторический город и крепость, в XVIII — XIX вв. столица Карабахского ханства, игравшая в Закавказье большую стратегическую и торговую роль, временами вырастал по размеру населения в один крупнейших городов региона, в составе России — в 1813 года, согласно Гюлистанскому договору России и Персии.