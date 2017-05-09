* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 9 мая, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что казнили «агента российской разведки». Об этом сегодня, 9 мая, сообщает Reuters.

Свеча

Сообщается, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовано видеозапись, на которой обезглавливают человека, названного агентом российской разведки. Reuters ссылается на данные исследовательской группы SITE, которая следит за публикациями в интернет-ресурсах террористов.

Видеозапись длительностью 12 минут записана на русском языке. На ней некий человек в черном костюме, который назван «агентом российской разведки» сидит на коленях в пустыне. Он рассказывает на камеру о своей вербовке и призывает других «российских агентов» сдаться террористам.

Другой человек, который называет себя боевиком «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на русском языке обращается к граждан России и президенту Владимиру Путину и предупреждает о новых террористических атаках. После этого он обезглавливает жертву.

Подлинность видеозаписи не установлена. Личности показанных в ней людей не идентифицированы. Когда именно была сделана запись — неизвестно.

Российские спецслужбы пока никак не прокомментировали эту информацию.