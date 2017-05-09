Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Парад войск Санкт-Петербургского гарнизона в честь 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая на Дворцовой площади.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Боевые колесницы прошлого и настоящего на Дворцовой площади

Гости парада увидели парадный строй военнослужащих разных родов войск и самые современные образцы военной техники, стоящей на вооружении Западного военного округа. Украшением парада стал проход над площадью боевых вертолетов и самолетов.

Командовал парадом начальник штаба войск ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов. Принимал парад командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Принимал парад генерал-полковник Андрей Картаполов

Почетными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, жители и защитники блокадного Ленинграда, труженики тыла.

На трибунах находились полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, представители общественных организаций и духовенства.

Валентин Илюшин ИА REGNUM «Ура-ааа!»

Объехав парадный строй военнослужащих и поздравив их с Днем Победы, генерал-полковник Андрей Картаполов выступил с приветственной речью, в которой напомнил, что этот праздник — одновременно день радости, памяти и скорби. Командующий ЗВО подчеркнул, что на Советский Союз гитлеровская Германия бросила свои главные силы, и именно советский народ, его армия и флот, смогли уничтожить нацистскую военную машину и спасти мир от фашистского варварства.

Генерал Картаполов также отдельно напомнил о подвиге блокадного Ленинграда и его героических защитников и жителей. Командующий войсками ЗВО объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Парадные «коробки» идут по Дворцовой

Перед началом парада солдаты роты Почетного караула ЗВО пронесли Знамя Победы, Государственный Флаг Российской Федерации и флаг Вооруженных сил РФ.

После этого на Дворцовую площадь вступили пешие парадные расчеты подразделений ЗВО, военных учебных заведений Санкт-Петербурга, МЧС России, Росгвардии, а также воспитанники кадетского корпуса министерства обороны РФ и Суворовского военного училища.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Пройти по главной площади Петербурга — большая честь

Среди марширующих по Дворцовой площади были и женщины-военнослужащие. Завершил прохождение пеших колонн парадный расчет юнармейцев.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Воины-десантники — гордость Вооруженных сил

Следом пришел черед военной техники. Механизированную парадную колонну по уже сложившейся традиции возглавлял танк Победы — легендарный Т-34−85.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Легендарный танк Победы — Т-34

За ним на брусчатку Дворцовой площади вышла новейшая боевая и специальная техника Сухопутных войск Российской армии — всего более 100 единиц.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Самоходные 152-мм гаубицы «Мста-С»

В их числе были бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр-М», модернизированные танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые гаубицы Д-30, «Мста-Б» и «Гиацинт», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», самые современные зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Танки Т-72Б3

Впервые за послевоенное время в параде Победы в Ленинграде-Петербурге участвовала военная авиация. Над Дворцовой площадью прошли более 40 единиц многоцелевых и ударных вертолетов, истребителей, бомбардировщиков, военно-транспортных самолетов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Ударные вертолеты Ми-24

В воздушном строю парада были не только давно состоящие на вооружении вертолеты и самолеты, проверенные и надежные, но и самые современные образцы, например, вертолеты огневой поддержки Ка-52, новейшие фронтовые истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34, прекрасно зарекомендовавшие себя в боевой работе в Сирии.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Истребители-перехватчики МиГ-31

Парад завершило выступление сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона, исполнившего песню «День Победы». Военному хору подпевали ветераны и гости парада.