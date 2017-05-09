Москва, 9 мая, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Праздничный салют из 30 залпов в честь 72-летия Победы прогремит на 16 площадках Москвы. Артиллерийские залпы дадут в парке Победы, Лианозово, на ВДНХ, в Зеленограде, Митино, Покровском-Стрешнево, царской усадьбе «Измайлово», парке «Кузьминки», Братеевском парке и Южном Бутово, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салют

Еще в 19 парках запустят фейерверки, в том числе в парках «Красная Пресня», «Сокольники», «Измайловский», «Таганский», садах «Эрмитаж» и имени Баумана, на парковке в районе Большого Москворецкого моста и других основных зеленых зонах города.

Самыми большими и зрелищными станут салюты на Поклонной горе и Воробьевых горах. Причем на Воробьевых он будет еще и самым протяженным: 18 салютных установок расположатся на километровом отрезке Лужнецкой набережной. Кроме того, с Воробьевых гор будет видно шесть или семь салютных точек Москвы.

Преимущество площадки на Поклонной — это близость артиллерийских расчетов, за работой которых можно понаблюдать. Обе указанные точки являются самыми популярными в городе, поэтому места там обычно занимают заранее, часто даже за несколько часов. В качестве альтернативы Воробьевым горам москвичам рекомендуют рассмотреть смотровую площадку РАН.

Традиционно выгодный вид на праздничный салют открывается с мостов. Самым популярным в этом отношении считается Большой Каменный: фоном для салюта выступают башни, купола и стены московского Кремля. Также наблюдать хороший вид открывается с Крымского, Бородинского, Пушкинского, Патриаршего мостов и моста «Багратион».

Наблюдать за салютом можно и со смотровой площадки храма Христа Спасителя, расположенной на высоте 40 метров, но посещение площадки является платным: 9 мая стоимость посещения составит до 750 рублей.

Кроме того, удобным способом наблюдения за салютом может стать посещение ресторанов, расположенных в высотных зданиях.

Напомним, первый праздничный салют прогремел в Москве 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками Белгорода и Орла. Но начало традиции положил именно салют в честь Победы в Великой Отечественной. 9 мая 1945 года орудия расставили на отрезке от Соборной площади Кремля до Боровицких ворот. Прозвучали 30 залпов из тысячи артиллерийских стволов.