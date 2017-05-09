Степанакерт, 9 мая, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте сегодня, 9 мая, состоялся военный парад, посвященный Празднику Победы и Мира.

President.am Самолёт с флагом Нагорного Карабаха в небе над Степанакертом

В ходе парада на центральной площади карабахской столицы были продемонстрированы различные виды вооружения.

На параде присутствовали президент Армении Серж Саргсян, президент Карабаха Бако Саакян, министр обороны Армении Виген Саркисян, другие официальные лица.

В Нагорном-Карабахе и Армении 9 мая помимо Дня Победы, отмечается также освобождение Шуши и создание Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Президент Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) Бако Саакян по случаю праздников направил поздравительное послание, в котором говорится:

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной борьбы!

Уважаемые генералы, офицеры, солдаты Армии обороны!

От имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы, 25-летием Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики и освобождения Шуши. Это славные победы, которые одержал наш народ на различных этапах истории благодаря мужеству, смелости, самоотверженной любви к Родине своих отважных сынов.

Подвиг наших легендарных отцов и дедов во время Великой Отечественной войны, прожитая ими жизнь всегда наделяли нас гордостью, служили для нас маяком, зовущим к новым победам. Мы освободили Шуши, имея перед глазами именно их героический пример, который вселил в нас непоколебимую веру в собственные силы и торжество справедливости, научил быть стойкими и непреклонными, решительными и целеустремленными.

Арцахская освободительная борьба стала одной из величайших побед армянского народа, пополнив ряд наших героических сражений.

Сегодня мы вдвойне горды: горды, потому что имеем также достойную смену — поколение бесстрашной молодежи, для которой защита границ Родины и безопасность родного народа превыше всего. Она с чувством величайшего достоинства продолжает дело своих предков, оставляя в истории новые примеры самоотверженности.

Честь и слава всем нашим героям!

Честь и слава тем, кто отдал жизнь за святое дело защиты Родины!

Дорогие соотечественники!

В этот праздничный день я поздравляю весь наш народ: в Матери-Армении, Арцахе и Диаспоре. Мы сотворили этот заветный тройной праздник общими усилиями, вместе преодолели все трудности и испытания, вместе проложили путь к победе. Так было и так будет всегда.

Еще раз поздравляю всех вас и желаю мира, процветания и всяческих благ!».

President.am В Степанакерте отмечают праздники

По мнению Григория Габриэлянца — советского геолога, министра геологии СССР, победа в Шуше — не просто локальное явление, а грандиозное явление для армянского народа.

«Почему? Потому что это было не локальным завоеванием какой-то крепости, какой-то дороги, которая отделяла что-то от чего-то. Это было снятие блокады со Степанакерта, освобождение Карабаха от мусульманского ига, если хотите, освобождение Карабаха от постоянных артиллерийских и прочих нападений, которые ежедневно осуществлялись на территории Карабаха.

Это надо нам так и расценивать. Поэтому сегодня это большой праздник, и надо радоваться этому празднику и больше ничего», — сказал Габриэлянц в пресс-центре ИА REGNUM

В свою очередь бывший председатель исполкома Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области Семен Бабаян отметил, что у армян появилась национальная идея, которая объединила все армянство, — это Карабах, а город Шуши стал «ядром этой идеи».

По его словам, на первом после освобождения Шуши заседании администрации города, состоявшимся 14 мая, было принято несколько решений: вернуть городу Шуши его историческое название и обратиться с просьбой к совету НКР рассмотреть возможность переноса столицы Нагорно-Карабахской Республики в город Шуши.

«Можете себе представить вот этот сгоревший дотла город? Надо было проводить первое заседание нашей администрации, но сидеть негде было, я проводил его на улице. В здании райкома, которое сейчас так прекрасно выглядит, тогда не было ни одной целой комнаты», — рассказал Семен Бабаян.

«Когда взяли Шушу, мне довелось утром рано быть там, в городе, мы друг друга поздравляли, распивали шампанское прямо напротив церкви… и занялись все вместе выносом снарядов из помещения церкви. Все мы таскали эти зеленые ящики с «Градом», — вспоминает он.