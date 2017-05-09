Анна Алябьева ИА REGNUM Военный парад принимает командующий 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон

Анна Алябьева ИА REGNUM Построение на парад

Новосибирск, 9 мая, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Новосибирск встретил День Победы ледяным порывистым ветром и снегом. Возможно, именно это помешало большинству горожан прийти на военный парад в качестве зрителей. По оценке корреспондента ИА REGNUM, в этом году на площади Ленина и вдоль Красного проспекта собралось меньше новосибирцев, чем в прошлые годы. В то же время участников самого парада Победы в столице Сибири прибавилось — более 1,5 тысяч человек: курсанты, солдаты, офицеры российской армии промаршировали по центру города. Впервые в праздничном параде принимали участие расчет «Юнармии» и сводная женская рота Новосибирского гарнизона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Впервые в праздничном параде принимали участие сводная женская рота Новосибирского гарнизона

За этим малым исключением мероприятие из года в год становится похожим на себя как две капли воды. Журналисты, собравшиеся освещать его, отмечали, что можно было достать из архива фотографии прошлого парада и никто бы не заметил разницы.

Анна Алябьева ИА REGNUM В параде принимал участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

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Все те же люди, все та же техника, за некоторым исключением.

Анна Алябьева ИА REGNUM За пешей колонной двинулась военная техника

Так, по традиции за пешей колонной двинулась военная техника: восстановленный ко Дню Победы танк Т-34, БТР-82, танки «Тигр», ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф» и другие.

Анна Алябьева ИА REGNUM За пешей колонной двинулась военная техника

Анна Алябьева ИА REGNUM В небе над Новосибирском развернулось авиашоу

Над площадью Ленина пролетела авиация в составе вертолетов Ми-8, штурмовиков Ми-24 и пары сверхзвуковых истребителей — перехватчиков МиГ-31 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, выпускаемых новосибирским заводом имени Чкалова. Один из самолетов пилотировал летчик-испытатель Валерий Поташов (в январе текущего года его наградили золотой звездой Героя России).

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Музыкальный темп задавал сборный из пяти военных коллективов и состоящий из 90 музыкантов оркестр.

Анна Алябьева ИА REGNUM На трибунах, где сидят ветераны, с каждым годом все меньше человек

Одним существенным отличием, но самым печальным отличием, стало то, что на трибунах с каждым годом становится все меньше ветеранов. От этого — как-то не по себе. Их освободившиеся места начинают постепенно занимать молодые лица, которые явно к Победе отношение уж если и имеют, то самое косвенное.

Анна Алябьева ИА REGNUM В завершение парада войск на площадь Ленина в Новосибирске вынесли точную копию знамени Победы размером 10 на 20 метров

В конце парада на площадь Ленина вынесли точную копию знамени Победы размером 10 на 20 метров. Следом поехала колонна ретротехники времен Второй Мировой войны, за которой шли участники «Бессмертного полка».

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники приветствовали ветеранов и горожан

Анна Алябьева ИА REGNUM После этого на главную площадь города вступили участники «Бессмертного полка»

Над идущим нескончаемым потоком «Полка» пролетел восстановленный самолет времен Великой Отечественной войны МиГ-3, которым управлял Владимир Барсук.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Бессмертный полк» горожане и ветераны встречали стоя

Новосибирцы с фотографиями дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, шествовали по Красному проспекту до Дома офицеров.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Новосибирске в 2017 году собрал тысячи людей

С каждым годом в Новосибирске становится все больше участников «Бессмертного полка». Точное количество участников в этом году еще пока не подсчитано, но организаторы уже назвали нынешнее количество рекордным. В рядах «Бессмертного полка» прошли сотни тысяч человек. И у каждой фотографии в руках участников своя история.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Елена Шмырева в рядах Бессмертного полка с фотографиями двух своих дедушек

Елена Шмырева идет сегодня с фотографиями своих дедушек.

«Они у меня оба погибли. Один погиб на Ленинградском фронте. Второй — на Белорусском. Когда дедушки ушили на фронт моим маме и папе было по три года. Я уже третий год выхожу с их портретами. Это память и любовь к своим родным. Я считаю, что это движение должно продолжаться», — рассказала ИА REGNUM Шмырева.

Анна Алябьева ИА REGNUM Таисия Коропенкова в последний раз видела отца перед его уходом на фронт

У Таисии Коропенковой об отце осталось лишь одно воспоминание.

«Мне было три года, а сестре был год. Я уже в Новосибирске жила и помню, как спрашивала все маму о том, что я помню один случай, когда мы жили в Алтайском крае и ходили за ягодами. И потом пришли и ели с молоком эту землянику и был мужчина. А мама ответила, что это и был отец. В тот раз он был последний раз дома. На следующий день его забрали и с того дня о нем ничего неизвестно. В ответах на наши письма о поисках говорится, что в списках умерших от ран не числится, в списках без вести пропавших не числится, в списках живых не числится», — рассказала ИА REGNUM историю своей семьи Таисия Коропенкова, которая участвует в шествии впервые.

Анна Алябьева ИА REGNUM Александр Сокол сегодня пришел с фотографией отчима, родной отец погиб под Курском

Александр Сокол несет портрет своего отчима, который воспитывал его после гибели отца. «Родной отец погиб под Курском, фотографии его даже нет. Это отчим, который нас воспитал — 11 детей у отца с матерью было. Но нет, наверное, семьи, которую бы не коснулась война и везде горе и слезы. И теперь мы держимся за это участие в «Бессмертном полку». Мой отчим дожил до 2005 года, был скромный мужик. О войне рассказывал мало, хотя имел ранения», — отметил ИА REGNUM Александр Сокол.

Сотни тысяч людей шли, держа фотографии как память, и в этом нескончаемом потоке потомков тех, кто завоевал эту Победу, звучало единое мнение, что человек жив, пока жива его историческая память.

Отметим, что в 2016 году в акции «Бессмертный полк» в Новосибирске приняли участие более 250 тысяч человек, годом ранее, в 2015 году, «Полк» в столице Сибири собрал более 50 тысяч участников, а в 2014 году участников насчитывалось всего около 8 тысяч.