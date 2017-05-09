Москва, 9 мая, 2017, 10:58 — ИА Регнум. «Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней», — заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он вновь напомнил о вреде разобщенности между государствами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на Красной площади

«Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщённости ведущих стран мира. Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны, — заявил Владимир Путин. — На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары. Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ».

Президент напомнил, что автором Победы стал народ, который сумел совершить «казалось бы, невозможное, развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага туда, откуда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положив конец его зверствам».

Он отметил, что свободу и мир в страны Европы принесли «именно наши отцы, деды и прадеды».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на Красной площади в Москве проходит парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Владимиром Путиным на трибунах присутствует глава Молдавии Игорь Додон.