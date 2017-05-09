Пхеньян, 9 мая, 2017, 09:16 — ИА Регнум. «Печально, что на сегодняшний день северо-южнокорейские отношения были деформированы консервативными группами, которые, будучи у власти в течение последних 10 лет, возродили былой период конфронтации и максимальное политическое и военное соперничество между одной и той же расой», — пишет северокорейское издание.

НАСА Корейский полуостров из космоса

В центральном печатном органе КНДР призывают положить конец межкорейскому противостоянию и открыть новую эру сотрудничества между единой расой.

Напомним, выборы президента Южной Кореи проходят сегодня, 9 мая.