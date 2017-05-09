В Индонезии губернатор столицы приговорен к двум годам тюрьмы за кощунство
Джакарта, 9 мая, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Пурнама стал первым за последние 50 лет губернатором-христианином Джакарты и первым этническим китайцем на этом посту. Пост столичного градоначальника Пурнама занял в 2014 году, когда его бывший начальник Джоко Видодо победил на выборах президента Индонезии.
Поначалу Пурнама завоевал популярность среди жителей столицы решительной борьбой с коррупцией и бюрократией. Он собирался избираться на пост губернатора Джакарты, но мусульманское население столицы начало протестовать против этого.
Поводом для протестов и уголовного преследования Пурнамы послужило появившееся в сентябре прошлого года видео, на котором звучат некорректные для мусульман высказывания о Коране.
В итоге во втором туре выборов губернатора Джакарты, которые прошли в апреле 2017 года, Пурнама уступил экс-министру образования и культуры Индонезии Анису Басведану, который официально займет пост губернатора Джакарты в октябре.
Суд Джакарты постановил, что Пурнама виновен в кощунстве. Государственное обвинение не настаивало на реальном сроке, а рекомендовало лишить чиновника свободы условно. Тем не менее суд приговорил Пурнаму к двум годам тюрьмы. Пока ещё губернатор заявил, что обжалует приговор.