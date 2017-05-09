Джакарта, 9 мая, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Пурнама стал первым за последние 50 лет губернатором-христианином Джакарты и первым этническим китайцем на этом посту. Пост столичного градоначальника Пурнама занял в 2014 году, когда его бывший начальник Джоко Видодо победил на выборах президента Индонезии.

Goverment of the Province of Jakarta Индонезийский губернатор Басуки Чахая Пурнама

Поначалу Пурнама завоевал популярность среди жителей столицы решительной борьбой с коррупцией и бюрократией. Он собирался избираться на пост губернатора Джакарты, но мусульманское население столицы начало протестовать против этого.

Поводом для протестов и уголовного преследования Пурнамы послужило появившееся в сентябре прошлого года видео, на котором звучат некорректные для мусульман высказывания о Коране.

В итоге во втором туре выборов губернатора Джакарты, которые прошли в апреле 2017 года, Пурнама уступил экс-министру образования и культуры Индонезии Анису Басведану, который официально займет пост губернатора Джакарты в октябре.

Суд Джакарты постановил, что Пурнама виновен в кощунстве. Государственное обвинение не настаивало на реальном сроке, а рекомендовало лишить чиновника свободы условно. Тем не менее суд приговорил Пурнаму к двум годам тюрьмы. Пока ещё губернатор заявил, что обжалует приговор.