Вашингтон, 9 мая, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Экономические санкции Запада, введенные против Российской Федерации в 2014 году, не наносят существенного урона нефтяной отрасли российской экономики. Об этом сегодня, 9 мая, пишет The Wall Street Journal.

Artur1917 Добыча нефти

Сообщается, что российская нефтяная отрасль практически не пострадала от экономических санкций, которые США и Евросоюз ввели против РФ в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны на Украине.

При этом от ограничительных мер в большей степени страдают американские энергетические компании и в меньшей степени европейские.

В качестве примера приводится американская корпорация ExxonMobil, которая просила Министерство финансов США вывести из-под действия антироссийских санкций ряд совместных проектов с «Роснефтью», но получила отказ.

А вот власти стран Евросоюза не столь жестко соблюдают санкционный режим. В ЕС вполне допускают исключения, обусловленные сроками давности или условиями заключенных контрактов.

Здесь в качестве примера приводится британская BP, которая владеет 19,75% акций «Роснефти». Эта доля принесла BP $590 млн дохода в 2016 году.

Итальянская Eni в 2017 году планирует вместе с «Роснефтью» приступить к бурению на шельфе Черного моря, а также совместно осваивать шельф Баренцева моря.

Французская Total продолжается участвовать в проекте Ямал СПГ, а также выразила заинтересованность и в других СПГ-проектах на территории России.