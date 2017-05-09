Сеул, 9 мая, 2017, 07:11 — ИА Регнум. К 11:00 (05:00 мск) на избирательных участках Республики Корея проголосовала пятая часть внесенных в избирательные списки граждан. О ходе голосования сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию Национальной избирательной комиссии.

Maxpixel.freegreatpicture.com Флаг Южной Кореи

С 06:00, времени открытия избирательных участков, до 11:00 явка избирателей составила 19,4%.

Учитывая рекордно высокие показатели досрочного голосования 4 и 5 мая, в котором приняли участие 26,04% избирателей, можно говорить о высоком общественном интересе к проходящим досрочным выборам президента.

В настоящее время на избирательных участках страны выстроились длинные очереди желающих принять участие в выборах главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы президента имеют ряд особенностей. Так, избирательные участки 9 мая закроются на два часа позже обычного: подсчет голосов начнется в 20:00 (14:00 мск), а не 18:00 как обычно.

Кроме того, избранный президент вступит в должность на следующий после голосования день: 10 мая.

В бюллетенях для голосования значатся 13 кандидатов на главный пост страны, однако, судя по данным опросов, выбор предстоит сделать между тремя основными кандидатами: демократом Мун Чже Ином, левоцентристом Ан Чхоль Су и консерватором Хон Чжун Пхё.

Напомним, предыдущий президент Южной Кореи Пак Кын Хе была отстранена от власти в связи с коррупционным скандалом. Президента обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий.