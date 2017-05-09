Лондон, 9 мая, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Отмечается, что 91-летняя королева ехала домой в Виндзорский замок после службы в Королевской капелле Всех Святых в Виндзорском парке.

Carfax2 Елизавета II

Она была в синем костюме и шляпе, на пассажирском сиденье находился охранник.

В 2015 году королева также отправилась на церковную службу, лично сев за руль роскошного Jaguar. Тогда на одной из аллей путь ей преградила молодая пара с детьми, и монаршая особа решила объехать их прямо по газону.

Известно, что Елизавета II любит самостоятельно ездить на автомобиле: в документальном фильме Би-би-си 1992 г. она водит джип Land Rover Defender. А во время второй мировой войны принцесса Елизавета не только водила легкие грузовики «Тилли», но и даже умела менять им колеса.

Также известен другой факт: королева — единственный человек в Великобритании, который имеет право управлять автомобилем без водительского удостоверения.