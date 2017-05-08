Вашингтон, 8 мая, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Вероятность военного конфликта между США и Россией в Арктике остается низкой «относительно других регионов мира». Об этом, как передает RT, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам исследования океанов, международным природоохранным и научным делам Дэвид Балтон.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

«Арктика остается стабильным и мирным регионом, — говорит он. — Угроза вооруженного конфликта низка относительно других регионов мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая 2017 г. госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе открытой встречи с работниками Госдепартамента США заявил, что возобновление активного взаимодействия США и Россией является одним из первоочередных приоритетов Вашингтона.

«Следующая приоритетная область — это возобновление взаимодействия с Россией», — сказал тогда Тиллерсон.

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