10 тысяч военнослужащих прошли парадом по Красной площади – фоторепортаж
Москва, 9 мая, 2017, 18:32 — ИА Регнум. 10 тысяч военнослужащих в составе 27 парадных расчетов прошли по Красной площади в Москве в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На параде представили новейшие образцы военной техники, включая арктический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА». Всего на Красной площади продемонстрировали 114 единиц техники.
На трибунах присутствовали президент России Владимир Путин, президент Молдавии Игорь Додон, мэр Москвы Сергей Собянин. Представители правительства Российской Федерации и Госдумы.
«На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары. Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ», — заявил Владимир Путин.
После окончания парада президент проследовал в Александровский сад, где возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Напомним, что из-за погодных условий в Параде Победы не смогли принять участие пилотажные группы ВКС РФ.