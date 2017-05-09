Москва, 9 мая, 2017, 18:32 — ИА Регнум. 10 тысяч военнослужащих в составе 27 парадных расчетов прошли по Красной площади в Москве в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу принимает Парад Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

На параде представили новейшие образцы военной техники, включая арктический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА». Всего на Красной площади продемонстрировали 114 единиц техники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

На трибунах присутствовали президент России Владимир Путин, президент Молдавии Игорь Додон, мэр Москвы Сергей Собянин. Представители правительства Российской Федерации и Госдумы.

«На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары. Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ», — заявил Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин и Игорь Додон после завершения Парада Победы на Красной Площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Поздравления для ветеранов

После окончания парада президент проследовал в Александровский сад, где возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Напомним, что из-за погодных условий в Параде Победы не смогли принять участие пилотажные группы ВКС РФ.