Москва, 8 мая, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Деятельность Иосифа Сталина на посту руководителя СССР в период Великой Отечественной войны положительно оценивают 50% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 8 мая на сайте организации.

И.В. Сталин на Параде Победы на Красной площади. 24 июня 1945 года

«Роль Сталина в войне 50% (на 10 п.п. больше, чем в 2005-м) оценивают положительно, 32% — в чем-то положительно, в чем-то отрицательно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8% опрошенных дали негативную оценку политике Сталина в тот период, а 11% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Опрос был проведен среди 1,5 тыс. респондентов в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах Российской Федерации.