Краснодар, 8 мая, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Удар стихии ожидается вечером 8 мая и продлится до утра 9 мая.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

Из-за осложнения погодных условий в указанных регионах возможно затруднение в работе автомобильного транспорта, перекрытие автомобильных дорог, мостов, тоннелей, вероятен травматизм и гибель людей, находящихся в районах схода снежных лавин.

В течение суток 8 и 9 мая местами в Ставропольском крае и в Северной Осетии ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. В горах возможен сход сели, на реках — подъем воды до неблагоприятных отметок.

В горах в районе Сочи 8 и 9 мая на высоте в 1500 и более метров будет лавиноопасно.