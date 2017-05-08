Москва, 8 мая, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Россия очень поддерживает укрепление Вооруженных сил Армении, оставаясь главным поставщиком вооружения для Армении. Об этом заявил находящийся в Москве на конференции по безопасности министр обороны Армении Виген Саркисян в интервью «Интерфаксу».

Mil.am Виген Саркисян

По его словам, в данный момент у Армении с Россией много программ — от обучения армянских курсантов до совместного планирования операций.

«Мы создали объединенную группировку войск (сил), есть общая система противовоздушной обороны, у нас много тем по военно-техническому сотрудничеству», — отметил армянский министр.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Армения расширять количество поставщиков вооружения, Саркисян сказал, что рынок вооружений очень динамичен и конечно, всегда надо искать возможности наиболее эффективного использования всех средств государственного бюджета.

«С российскими поставщиками нам очень комфортно работать. У нас есть соглашение в рамках ОДКБ о возможности закупок по внутренним ценам, возможность работать напрямую с производителями продукции военного назначения здесь, в России. Поэтому, что вполне естественно, мы в первую очередь делаем выбор в пользу российских производителей. Но, как мы все хорошо понимаем, есть быстро развивающиеся сферы, различные предложения, для которых мы всегда открыты. В любом случае от российских коллег и друзей у нас никогда секретов нет. Они всегда очень хорошо осведомлены о наших планах и о проблемах нашего военно-технического сотрудничества», — сказал глава оборонного ведомства Армении.

Говоря о поставках вооружения Россией Азербайджану, Саркисян заявил, что в Армении общество обращает большое внимание на эту тему, особенно, когда такое оружие применяется в случае обострения, как это произошло в апреле 2016 года. «Каждый случай применения такого вооружения, естественно, вызывает в Армении очень серьезные эмоции с учетом особого отношения нашего народа к России.

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Мы с Россией действительно союзники. Об этом знают все. И если российское оружие в результате дисбаланса станет фактором риска в конфликте, то, я думаю, это, в первую очередь, не на руку самой России», — резюмировал Виген Саркисян.