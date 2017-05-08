Донецк, 8 мая, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики считают террористическим актом взрыв на «Саур-могиле», куда сегодня должен был прибыть глава республики Александр Захарченко. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает Донецкое агентство новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Мощный взрыв прогремел на дороге к «Саур-могиле» в ДНР, по которой следовал кортеж главы республики Александра Захарченко. В кортеже также были автомобили с журналистами.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Правоохранительные органы перекрыли ряд дорог в районе «Саур-могилы», усилены меры безопасности.

Захарченко следовал на «Саур-могилу», чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Взрыв прогремел перед проездом автоколонны к кургану.

Спецслужбы ДНР считают, что взрыв был организован украинскими диверсантами. Начато расследование.