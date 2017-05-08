Нью-Йорк, США, 8 мая, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Российская Федерация внесла в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции в поддержку создания зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, договоренности о которых были достигнуты на межсирийских переговорах в Астане (Казахстан). Об этом сегодня, 8 мая, сообщают «Вести» со ссылкой на дипломатический источник.

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Резолюция приветствует подписанный 4 мая в Астане Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии и призывает все стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня, который был введен в конце декабря 2016 года.

Также резолюция призывает другие государства способствовать выполнению Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе очередного раунда межсирийских мирных переговоров в Астане, страны-гаранты переговоров — Россия, Турция и Иран — подписали Меморандум о создании в Сирии зон деэскалации.

На основании Меморандума созданы четыре зоны деэскалации.

Первая включает в себя провинцию Идлиб, также определенные части соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо).

Вторая зона — определенные части на севере провинции Хомс. Третья — Восточная Гута, четвертая — определенные районы на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).

В Меморандуме отмечается, что создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой составит 6 месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса стран-гарантов.

В границах зон деэскалации прекращаются боевые действия между конфликтующими сторонами, в том числе применение любых видов вооружений, включая авиационные удары. Также в зонах должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населенным пунктам, обеспечена медицинская помощь населению.

Границы зон деэскалации и полос безопасности должны быть определены до 4 июня 2017 года. К этой же дате должно быть проведено окончательное отмежевание вооруженной оппозиции от террористических группировок. Режим зон деэскалации не действует на террористические группировки, боевые действия против которых продолжаются.