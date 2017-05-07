Артёмовский, Свердловская область, 7 мая, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Речь идёт о Песьяновском кладбище. Отметим, в настоящий момент на нём проводятся только родственные захоронения.

Kurer-sreda.ru Заброшенные могилы солдат Великой Отечественной войны

Сергей Никитин уже несколько лет борется за то, чтобы кладбище привели в надлежащее состояние. Кроме свалок, под могилами течёт канализация. Также кладбище практически не огорожено, если не считать бетонного забора с одной стороны и сгнившего деревянного по всему остальному периметру. При этом Сергей Никитин заявляет, что руководство кладбища не принимает мер к наведению порядка.

Смотритель кладбища Григорий Друмлевич в свою очередь отмечает, что деньги на содержание погоста выделяются из местного бюджета — порядка 1,2 млн рублей ежегодно. Мусор с территории якобы постоянно вывозят на свалку, приводит его слова издание «Вечерние ведомости».

Впрочем, местные жители заявляют, что мусор сжигают прямо на территории кладбища. При этом они сообщают и об уничтожении могил фронтовиков. Один из таких случаев был выявлен в апреле 2015 года. Родственники пришли в родительский день проведать могилу Семёна Кайгородова, но не смогли её найти. «Выяснилось, что с могилы их родственника исчез памятник, а в саму могилу похоронили чужого человека», — сообщают «Вечерние ведомости».

При этом на расположенном рядом кладбище немецких и венгерских военнопленных чистота и порядок. Примечательно, что это кладбище восстановил именно Григорий Друмлевич. Ранее оно пришло в полное запустение, поросло травой, а вместо могил виднелись лишь холмики. Чтобы привести его в порядок и обозначить имена покоящихся там военнопленных, Друмлевич проделал поистине титаническую работу.

Содержанием кладбищ Артёмовского он занимается уже несколько лет в качестве индивидуального предпринимателя. Общественники теряются в догадках: почему на могилах военнопленных чистота и порядок, а там, где могилы фронтовиков — мусор и грязь. Неравнодушный житель Артёмовского Сергей Никитин объявил голодовку. Он требует привести кладбище в надлежащее состояние.

Получить комментарий администрации города пока не удалось. Возможно, в ближайшее время на кладбище пройдёт субботник по уборке территории. Кроме того, деятельность руководства кладбища и администрации города Артёмовского по контролю за погостами проверит прокуратура.