Москва, 9 мая, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Китай продолжает курс на передел сфер влияния, взятый им еще в 2007 году. О том, какие проблемы сулит России реализация этих планов, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Саркиса Цатуряна.

Иван Шилов ИА REGNUM

Разразившийся в тот год экономический кризис послужил сигналом для Пекина — пора приступать к освоению Евразии, интегрируя в свои программы, в том числе и страны постсоветского пространства. Без шумных заявлений, но при финансовой поддержке Лондона и Вашингтона, КНР начал развивать наступление на западном направлении, строя транспортные пути для усиления товаропотоков между Китаем и Европой.

Что характерно, эти пути шли в обход территории России, отсекая ее от южного направления развития. Война в Закавказье в 2008 году явилась логическим звеном этого плана и, в случае успеха, могла бы поставить точку в участии России в крупнейших экономических преобразованиях континента. Этого удалось избежать, грузинская провокация августа 2008 под руководством Саакашвили с треском провалилась.

Но сам план обхода России с юга никуда не исчез. Турция, Грузия, Азербайджан и Туркмения постепенно занимают положенные им по замыслу Лондона и Пекина места. Все новые отрезки транспортной цепи вводятся в строй, в 2017 году ожидается завершение железной дороги Баку — Тбилиси — Карс (БТК), которую можно назвать любимым детищем президента Эрдогана.

Есть ли у России шанс обойти искусственные «транспортные стены», возводимые вокруг ее границ? Читайте здесь: Китай выходит на Карс через Среднюю Азию и Закавказье

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