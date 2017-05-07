Ленинградская область, 7 мая, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Все работы по строительству школы в поселке Мурино под Петербургом, в результате обрушения которой погиб человек, приостановлены. Об этом сегодня, 7 мая, ИА REGNUM сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

SepNoise Обрушение здания

Уточняется, что произошло обрушение крыши строящегося спортзала школы. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, припаркованного рядом со зданием.

«Специалисты государственного строительного надзора региона осмотрели место: по предварительным данным, обрушение произошло при производстве работ на кровле. Компания ссылается на некачественные металлоконструкции, но не исключены и технологические нарушения при заливке кровли», — сказал Михаил Москвин.

Он уточнил, что выяснение причин и обследование места займет не менее двух недель. После этого будет решаться вопрос либо о демонтаже расположенных под спортзалом конструкций, либо продолжении строительства и восстановлении здания.

Напомним, ЧП произошло в здании строящейся школы на Новой улице в жилом комплексе «Новое Мурино». В результате обрушения погиб человек — тело мужчины было найдено при разборе завалов, а автомобиле, находившемся вблизи здания школы. Следственное управление СКР по Ленобласти проводит доследственную проверку.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, школу введут в эксплуатацию летом, а 1 сентября этого года в нее уже пойдут дети.

В прокуратуре Ленинградской области, в свою очередь, отметили, что надзорное ведомство начало проверку в связи с гибелью человека на строящемся объекте в Мурино. Как отмечается, погиб водитель припаркованного рядом со зданием автомобиля со строительным оборудованием.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства соответствующими должностными лицами, установлены причины обрушения. По итогам проверки <…> будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — пообещали в областной прокуратуре.