Тифарити, 7 мая, 2017, 12:27 — ИА Регнум. 7и 8 мая Гонсалес посетит лагеря западносахарских беженцев в рамках широкой рабочей программы, а также встретится с руководством САДР — президентом Западной Сахары, генеральным секретарем Фронта ПОЛИСАРИО Брахимом Гали и премьер-министром Абделькадером Омаром Талебом. После посещения Западной Сахары кубинский дипломат отправится в Алжир и Ливан.

Флаг Сахарской Арабской Демократической Республики

Ранее в поддержку самоопределения народа САДР выступил избранный президент Восточного Тимора Франциско Гутьерес Лу-Оло. 3 мая глава государства провел встречу с послом Западной Сахары Мохамедом Аслама.

«Встреча позволила западносахарскому дипломату проинформировать властей Восточного Тимора о последних аспектах урегулирования конфликта между САДР и Марокко. В частности, стороны обсудили резолюцию СБ ООН по продлению миротворческой миссии в Западной Сахаре, политику Марокко, а также право сахарского народа на самоопределение и независимость», — передает Sahara Press Service.