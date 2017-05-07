* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Сообщается, что пятеро террористов-смертников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сбрили бороды и переоделись в форму пешмерги, чтобы проникнуть на военную базу на севере Ирака. Известно, что на этой базе находились военнослужащие США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Атака на базу была совершена ночью. Двое смертников подорвались на КПП у входа на базу. Оставшиеся трое были ликвидированы курдами.

В результате атаки погибли двое курдских ополченцев ещё шестеро получили ранения. Пострадал ли кто-нибудь из американских военных неизвестно.