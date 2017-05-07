Астана, 7 мая, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В столице Казахстана — Астане прошел самый масштабный военный парад за всю историю постсоветской республики. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает портал NUR.kz.

Akorda.kz Военные Казахстана

Сообщается, что в Астане прошел военный парад, приуроченный к 25-летию создания вооруженных сил республики.

По площади Независимости в столице Казахстана торжественным маршем прошли более пяти тысяч военнослужащих ВС республики. Также по площади проехали парадные расчеты военной техники. Всего было представлено 400 единиц военной техники.

Перед гостями и участниками парада выступил бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей речи он заявил, что у Казахстана нет врагов ни в одной точке земного шара.

«У нас нет врагов ни в одной точке земного шара. Мы строим отношения дружбы и доверия по всему периметру с нашими соседями, мы дружны с ними. Мы помним мудрый завет, что единственное мирное соглашение дороже ста побед», — сказал Назарбавев.

При этом глава Казахстана подчеркнул, что республике нужно иметь мощную и современную армию, чтобы защитить свою независимость.

«Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила», — отметил при этом глава государства.

Также Назарбаев поздравил ветеранов с 72-летием Победы в Великой Отечественной войне.