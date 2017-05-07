Париж, 7 мая, 2017, 07:41 — ИА Регнум. «#MacronLeaks (хэштэг, которым обозначают утечку писем команды Макрона — ИА REGNUM ): имя сотрудника подрядной компании российского правительства «Эврика» появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar», — сказано в Twitter-аккаунте Wikileaks.

Pixabay.com Хакерство

Сообщение сопровождается снимком экрана, на котором изображена таблица с датами. В ней девять раз фигурирует некто Рошка Георгий Петрович.

Более детальной информации Wikileaks не приводит. Единственное, что уточняет портал, это то, что компания «Эврика», по данным российских СМИ, получила лицензию ФСБ на деятельность по защите государственной тайны.

Среди российских компаний действительно есть фирма «Эврика». На её официальном сайте заявлено, что постоянными клиентами компании являются: МИД, Минэкономразвития, Минздрав, ФТС, Центробанк, ПФР и Счётная палата РФ.

Также на сайте «Эврики» сообщается, что она предлагает продукцию и решения в соответствии с «полученными на заявленные виды деятельности лицензиями и сертификатами».

Представители компании пока никак не прокомментировали информацию, представленную Wikileaks.

Интригу во всей этой ситуации добавляет то, что утечка писем штаба Макрона произошла всего за пару дней до второго тура выборов президента Франции, где Макрону предстоит соперничать с Марин Ле Пен.

Штаб Макрона признал факт утечки информации и заявил, что множество сотрудников кампании подверглись хакерским атакам. Ранее кампания Макрона заявляла, что уже подвергалась хакерскими атакам и винит во всем Россию, хотя доказательств этому нет.

Публикация в Twitter-аккаунте Wikileaks о том, что кампания Макрона как-то связана с российской фирмой, лицензированной ФСБ, появилсь сегодня около полуночи — всего за несколько часов до второго тура президентских выборов.