Нью-Йорк, США, 7 мая, 2017, 03:16 — ИА Регнум. Портреты родственников, участников Второй мировой войны, по улицам Нью-Йорка пронесли более тысячи человек. Об акции «Бессмертный полк» в Манхэттене сообщает 6 мая ТАСС.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк»

В акции памяти приняли участие не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны, но и дети и внуки военнослужащих США, принимавших участие во Второй мировой.

Акции «Бессмертный полк» прошли в нескольких городах США. В Вашингтоне в ней приняли участие около 200 человек.

Российские граждане, работающие и проживающие в Мехико, установили фотографии родственников — участников Великой Отечественной вдоль ограды российского посольства.