Ереван, 7 мая, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Владимир Путин не может приказать не атаковать армяно-российской объединенной группировке войск. Такое заявление сделал сегодня, 6 мая, командующий группировкой генерал-майор Андраник Макарян.

President.am Президент Армении Серж Саргсян и командующий армяно-российской объединенной группировки войск Андраник Макарян

«Докладываю, что в соответствии с армяно-российским соглашением, которое было подписано 30 ноября 2016 года, командующий объединенной группировкой назначается и освобождается указом верховного главнокомандующего ВС Армении при согласовании с верховным главнокомандующим ВС России», — заявил Макарян.

Соглашение об «Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации» было подписано в ноябре 2016 года. В группировку входят 5-й армянский армейский корпус ВС Армении и 102-я военная база России, которая входит в Южный военный округ ВС России и расположена на территории Армении

Макарян подчеркнул, что группировка будет действовать исключительно по приказу верховного главнокомандующего ВС Армении.

«Так написано в соглашении. Группировка предусмотрена для обеспечения безопасности границ Армении, региона», — отметил генерал-майор.

На вопрос, может ли группировка вмешаться в случае напряжения ситуации в зоне карабахского конфликта, Макарян ответил, что в случае любой угрозы медлить нельзя.

На уточняющий вопрос журналиста, «может ли Владимир Путин приказать вам — не атаковать», генерал-майор ответил: «не может».

Говоря о задачах армяно-российской объединенной группировки войск, Макарян сказал, что это в первую очередь отражение потенциальной внешней угрозы Армении.

В тоже время он подчеркнул, что группировка готова нейтрализовать потенциальную угрозу с турецкой стороны.

Говоря о заявлениях Турции о возможном размещении военной базы в Азербайджане, генерал отметил, что турецкие угрозы не должны вызывать удивления. По словам Макарян, это в турецкой крови заложено: «Если с этой стороны будет угроза, станем на пути врага. Это все закреплено в документах».

Коснувшись председательства Армении в ОДКБ, Макарян выразил убеждение, что Армения должна воспользоваться всеми возможностями ОДКБ: «Быть в ОДКБ — правильный шаг, и мы должны пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет организация».