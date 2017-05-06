Берлин, 6 мая, 2017, 23:11 — ИА Регнум. «Канцлер Германии в своем сегодняшнем, 6 мая, еженедельном видеообращении призвала НАТО показать России свою силу, делая акцент на миссиях, разворачиваемых в балтийских странах, однако при этом подчеркнула важность «демонстрации готовности к диалогу с Москвой», — отмечает газета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Присоединение Россией Крыма и конфликт на востоке Украины породили неуверенность в завтрашнем дне у прибалтийских стран и Польши, а теперь события в Молдавии рождают тревогу у Румынии с Болгарией, — подчеркивается в публикации. — В этой ситуации, по мысли Ангелы Меркель, первой задачей ближайшего саммита НАТО, стартующего в четверг, 11 мая, является подтверждение членов организации своей верности статье 5 Устава альянса, гласящей, что нападение противника на одно из государств, входящих в блок есть нападение на все НАТО».

La Vanguardia уделяет особое внимание тому факту, что «предстоящая сессия НАТО в Брюсселе станет первой, в которой примет участие новый президент США Дональд Трамп» и, возможно, это обстоятельство «придаст больше конструктивности диалогу участников, которые должны выработать меры, способствующие увеличению веса альянса в борьбе против терроризма на Ближнем Востоке».

По мнению газеты «НАТО уже продемонстрировало свою эффективность в борьбе с терроризмом на афганской земле и сейчас в руководстве блока размышляют о целесообразности перенесения опыта Афганистана на Ирак».

Завершается публикация цитированием Ангелы Меркель, уверенной, что «присутствие НАТО в странах Ближнего Востока, консультирование местных демократических сил и обучение их силовых подразделений и спецслужб, по-прежнему важно и нужно для этих стран».