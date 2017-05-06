Лондон, 6 мая, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Британская The Telegraph считает, что «взлом хакерами компьютеров движения En Marche!, возглавляемого Эммануэлем Макроном — ответ Москвы на запрещение кандидатом в президенты Франции некоторым российским СМИ присутствовать на некоторых агитационных мероприятиях движения и освещать их».

Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония Русские повсюду!

«Команда Макрона и ранее обвиняла российские власти в попытках взлома компьютерных систем движения «Вперед!», возглавляемого нынешним главным претендентом на победу в выборах президента Франции. За хакерской атакой, состоявшейся 26 апреля, по мнению кандидата в президенты стоит российская группа Fancy Bear, та же самая, что взламывала и серверы Демократической партии США», — убеждены авторы редакционной статьи.

«Владимир Путин во время визита Ле Пен в Москву заявил, что Кремль не вмешивается во внутренние дела других государств и не имеет намерений это делать в будущем. Однако многие эксперты считают, что именно это высказывание было кодовым словом Путина, сигнализировавшим о том, что Москва поддерживает и будет поддерживать Национальный фронт», — резюмирует Independent.