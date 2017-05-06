Астана, 6 мая, 2017, 22:11 — ИА Регнум. С 1 июля 2017 года должностные оклады военнослужащих Министерства обороны Казахстана, Комитета Национальной безопасности, Национальной гвардии и Государственной службы охраны будут повышены на 25%, — об этом сегодня, 6 апреля, в ходе церемонии вручения наград и званий сообщил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев награждает военнослужащих

В ходе торжественного мероприятия президент вручил представителям силовых ведомств награды. Также прошла церемония присвоения высших воинских и специальных званий. Нынешняя дата знаменательна тем, что в 2017 году исполняется 25 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана.

«По сложившейся доброй традиции государственные награды вам вручаются накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы. Эти праздники особенно дороги нам. Вторая мировая война — это пример выдающегося героизма и мужества старших поколений. Память об этом должна жить вечно», — сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил особую роль правоохранительных структур и армии в обеспечении безопасности и независимости страны и подчеркнул, что их самоотдача и профессионализм заслуживают самой высокой оценки и уважения.

15 военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов получили ордена, а 10 — медали. При присвоении новых званий Нурсултан Назарбаев отметил значительный профессиональный рост казахстанской армии за годы независимости.

Новые звания и классные чины получили 22 военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, сотрудники Национального бюро по борьбе с коррупцией и Генеральной прокуратуры.

Отдельно можно отметить, что звание генерал-лейтенанта национальной безопасности получил Самат Абиш — первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности и племянник президента.

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