Москва, 14 мая, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» запустило продажу книги Владимира Рудака и Лены Ужиновой«Я — слон!». Графический роман повествует об инвалидности, принятии себя и восприятии человека с ограниченными возможностями обществом. ИА REGNUM публикует фрагмент комикса.

Издательство «Бумкнига» Обложка книги Владимира Рудака и Лены Ужиновой «Я — слон!»

Впервые «Я-слон!» увидел свет в качестве пьесы. Лена Ужинова, автор мультфильма «Жихарка», предложила Владимиру создать на ее основе комикс. Впоследствии именно она и взялась за художественное оформление произведения.

Автор комикса Владимир Рудак отчасти написал о своей жизни, ведь он и сам вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Несмотря на серьезность темы, роман наполнен иронией. Как признался Владимир ИА REGNUM, часто юмор работает как надежное болеутоляющее.

Комикс не просто рассказывает о жизни инвалида, но и обнажает внутренние переживания человека с ограниченными возможностями. Зачастую они зависят от общественного мнения. И, к сожалению, это самое общество считает своим долгом проявлять жалость. Хотя, оказывается, это совсем не то, что нужно инвалиду.

В рамках фестиваля «КомМиссия» 16 мая в 19.00 откроется выставка «Я-слон!» Лены Ужиновой и Владимира Рудака в Библиотеке №180 Юго-Запада Москвы.