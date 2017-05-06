Москва, 6 мая, 2017, 14:03 — ИА Регнум. В Центральную Россию идет резкое похолодание. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Похолодание и снег

Сообщается, что погода начнет меняться уже 7 мая. 8 и 9 мая в Центральной России ожидаются дождь и мокрый снег.

Причиной ухудшения погодных условий станет мощный циклон, который перемещается через Центральный федеральный округ с запада на восток. Днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидается сильный дождь.

Кроме того, в Тверской, Смоленской, Московской, Ивановской, Ярославской и Владимирской областях пройдет мокрый снег, установится временный снежный покров толщиной 10−20 см, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В северной части Центральной России температура воздуха опустится ниже нуля. 8 и 9 мая ожидается гололедица.

Порывы ветра в большинстве областей ЦФО будут достигать 15−20 м/с.