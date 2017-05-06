Волгоград, 6 мая, 2017, 13:18 — ИА Регнум. В Волгограде парадные расчеты продолжают подготовку к главному событию мая — Дню Победы. Очередная — вторая по счету — репетиция Парада Победы состоялась на площади Павших Борцов вечером 5 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Равнение на Знамя Победы

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Памятник Александру Невскому

На время репетиции парада движение в центре города было перекрыто. Пешие расчеты прошли по площади дважды.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM На площадь выходят парадные расчеты

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Рота барабанщиц

Парад открыла рота барабанщиц Волгоградской академии МВД РФ. Они задавали ритм и темп все парадным расчетам, отбивая барабанную дробь. Затем на площадь ступил личный состав роты Почетного караула Волгоградского гарнизона.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Десантники

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Знаменосцы

Под мелодии военных лет чеканили шаг военнослужащие 20-й отдельной гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова II степени мотострелковой бригады. Шествие продолжили воины-десантники, железнодорожники.

Перед трибуной прошли курсанты Волгоградской академии МВД РФ, личный состав войск Нацгвардии, ГУ МЧС РФ по Волгоградской области, управления ФСИН.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени Недорубова

Примут участие в параде 9 мая и воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени Недорубова, участники регионального отделения патриотического движения Юнармии. Замкнули парадное шествие участники военно-патриотического клуба ДОСААФ РФ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Войны-дексантники

Теперь настал черёд военной техники. Гости и жители города смогли увидеть как образцы современных вооружений, такие как технику далеких 40-х. Колонну возглавил танк Второй мировой войны Т-34.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Т-34

Демонстрировала военную технику общественная организация «Моторы Сталинграда». Выехали на площадь и автомобиль «Виллис», бронеавтомобили, ЗИС-5, советский легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Военная техника

Современная техника была представлена бронеавтомобилем Тигр, БМП-3, танком Т-90, БТР, системами залпового огня Торнадо.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Волгоград в канун Дня Победы

Уже завтра, 7 мая, состоится генеральная репетиция парада Победы.