Тбилиси, 6 мая, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Евросоюз выделит Грузии финансовую помощь в размере 32 млн евро для поддержки выполнения соглашения об ассоциации. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующий документ был подписан 5 мая в Тбилиси после встречи еврокомиссара по европейской соседской политике и переговорам по расширению Йоханнеса Хана с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

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С грузинской стороны соглашение о механизме технической помощи (Technical Cooperation Facility — TCF) подписал госминистр Грузии по интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, со стороны ЕС — еврокомиссар Хан.

Цель соглашения — институционное усиление государственных ведомств Грузии и общее сближение страны со стандартами Евросоюза.

До подписания документа состоялась встреча еврокомиссара в администрации правительства как с премьер-министром Георгием Квирикашвили в формате один на один, так и в расширенном формате с представителями правительства Грузии. Стороны обсудили состояние взаимоотношений между Евросоюзом и Грузией, оценили достигнутый страной на пути евроинтеграции прогресс, наглядным подтверждением которого назвали вступление в силу безвизового режима для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны.

Премьер-министр Грузии сообщил еврокомиссару Йоханнесу Хану об ожиданиях Грузии от предстоящего саммита «Восточного партнерства» и выразил надежду, что он будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества с ЕС.

На встрече также обсуждался вопрос открытия в Грузии европейской школы регионального значения. Было отмечено, что европейская школа начнёт функционировать с сентября будущего года и предложит грузинской молодежи высококачественное образование.