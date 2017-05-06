Берлин, 6 мая, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Западу следует продолжать диалог с Российской Федерацией. Об этом она сказала в своем еженедельном обращении, опубликованном сегодня, 6 мая, на официальном сайте правительства Германии.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Влаимирович Путин

Меркель подчеркнула, что военному блоку НАТО, в который входит Германия, нужно быть готовым продемонстрировать свои способности в обороне. При этом она отметила, что диалог с Россией также нужно налаживать.

«Я полагаю, что мы должны следовать двустороннему подходу: с одной стороны, демонстрировать силу, но, с другой, показывать нашу готовность к диалогу», — сказала Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая Меркель прилетела в Сочи (Краснодарский край), где её принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Переговоры прошли бессодержательно. Каждая из сторон осталась на своих позициях, ни по одному из актуальных международных вопросов компромисс достигнут не был.