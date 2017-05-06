Москва, 6 мая, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Государственной думой законопроект, в котором предлагается разрешить Многофункциональным центрам государственной услуги (МФЦ) проводить государственную регистрацию рождения и смерти граждан. Соответствующий документ опубликован сегодня, 6 мая, на официальном сайте правительства России.

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В правительственном законопроекте предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти.

Предполагается, что за МФЦ будут закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния, выдачи свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, а также передаче в органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) документов, послуживших основанием для госрегистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

Вносить исправления и изменения в записи актов о рождении и смерти, составленные в МФЦ, а также восстанавливать их смогут только органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС).