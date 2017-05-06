Вашингтон, 6 мая, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Американский актер и российский гражданин Стивен Сигал посмеялся над решением украинских властей запретить ему въезд в страну на пять лет. Об этом накануне, 5 мая, заявила журналистам официальный представитель Сигала.

Цитата из к/ф «В осаде». реж Эндрю Дэвис. 1992. США Стивен Сигал

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стивен Сигал попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». После этого Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Сигалу въезжать на территорию страны в течение пяти лет. Решение объяснялось тем, что Сигал якобы совершил «опасное для общественного порядка деяние». Какое именно, не уточнялось.

Стоит отметить, что в базе данных украинского сайта «Миротворец» находится более 140 российских общественных деятелей и деятелей искусства. Всем им запрещен въезд на Украину. В большинстве случаев из-за того, что они посещали Крым, который Украина продолжает считать своей территорией.

По словам представительницы Сигала, актер воспринял запрет на въезд на территорию Украины с иронией.

«Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список», — привела она слова Сигала, пояснив, что актер имеет седьмой дан по айкидо.

Напомним, в ноябре 2016 года Сигал стал российским гражданином.