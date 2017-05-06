Дамаск, 6 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике вступил в силу с 00:00 6 мая по московскому времени.

Виктор Иванов. Не надо войны. 1962

Данный Меморандум был подписан в рамках очередного раунда межсирийских мирных переговоров в Астане (Казахстан) странами-гарантами переговоров — Россией, Ираном и Турцией.

Предполагается, что в этих зонах будут прекращены любые боевые действия между правительственными силами и вооруженными группировками оппозиции.

При этом действие Меморандума не распространяется на борьбу с террористическими группировками «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С 1 мая 2017 года Воздушно-космические силы РФ не осуществляют боевых операций в зонах деэскалации.

Всего зон деэскалации четыре. Самая большая зона включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Вторая зона находится в провинции Хомс, третья — в Восточной Гуте, и четвертая — на юге Сирии у границы с Иорданией.

Вдоль границ этих зон создаются полосы безопасности, состоящие из контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов. Предполагается, что полосы безопасности будут находится под контролем стран-гарантов — России, Ирана и Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США уже отказались прекратить полеты своей авиации над зонами деэскалации. Однако на словах Вашингтон приветствовал подписание Меморандума.