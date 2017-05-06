Париж, 6 мая, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Власти Франции не рекомендуют средствам массовой информации распространять появившуюся в сети переписку и другие материалы предвыборного штаба кандидата в президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщается на странице Национальной комиссии по наблюдению за президентскими выборами в Twitter.

Ivan David Gomez Arce Хакер

«Просим представителей СМИ и в особенности интернет-сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного», — говорится в сообщении.

Напомним, портал WikiLeaks сообщил об утечке в сеть десятков тысяч электронных писем штаба Эммануэля Макрона, датированных периодом до 24 апреля 2017 года.

Возглавляемое Макроном движение «Вперёд» позднее заявило, что распространённые документы «были получены несколько недель назад в результате взлома персональных и рабочих почтовых ящиков многих представителей движения».

При этом в штабе Макрона утверждают, что наряду с реальными письмами в сети были распространены и поддельные документы.

На предстоящее воскресенье, 7 мая, во Франции намечен второй тур президентских выборов. За пост главы государства поборются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.